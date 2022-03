Soirée apéro dégustation à la po’potes Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Soirée apéro dégustation à la po’potes Aucun, 7 juillet 2022, Aucun. Soirée apéro dégustation à la po’potes Place St Félix AUCUN Aucun

2022-07-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-25 22:00:00 22:00:00 Place St Félix AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Apéro, Dégustation porc noir de bigorre, Escape Game et animations tous les jeudis du 7 juillet au 25 août. lapopotes65@gmail.com +33 6 79 15 48 15 Place St Félix AUCUN Aucun

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aucun, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aucun Adresse Place St Félix AUCUN Ville Aucun lieuville Place St Félix AUCUN Aucun Departement Hautes-Pyrénées

Aucun Aucun Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucun/

Soirée apéro dégustation à la po’potes Aucun 2022-07-07 was last modified: by Soirée apéro dégustation à la po’potes Aucun Aucun 7 juillet 2022 Aucun Hautes-Pyrénées

Aucun Hautes-Pyrénées