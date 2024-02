SOIREE APERO-CONCERT Salle des associations Moyenmoutier, samedi 9 mars 2024.

SOIREE APERO-CONCERT Salle des associations Moyenmoutier Vosges

Samedi

L’association Milchatslor fête ses 10 ans et vous convie pour l’occasion à une soirée exceptionnelle avec Emilie C. Un cadeau sera offert pour toute réservation par téléphone ou via Helloasso.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des associations Rue des Enclos

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est milchatslor@gmail.com

L’événement SOIREE APERO-CONCERT Moyenmoutier a été mis à jour le 2024-02-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES