Afin de soutenir les projets éducatifs, l'association des parents d'élèves du Collège Etenclin organise son 5eme apéro concert. Au programme : n- 19h Intro surprise n- 19h30 TSUNAMIX Apéro vinyle n- 22h FLOB Reprises internationales Restauration et buvette

