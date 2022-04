Soirée Apéro-Concert La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: 71570

La Chapelle-de-Guinchay

Soirée Apéro-Concert
Aux Saveurs du Terroir – Maison de Pays
2 Le Clos Méziat
La Chapelle-de-Guinchay
2022-06-17 – 2022-06-17

2022-06-17 – 2022-06-17 Aux Saveurs du Terroir – Maison de Pays 2 Le Clos Méziat

Profiter d'une soirée sympa et conviale !

Les vendredis soirs : soirées Apéro-Concert :

Le 17 juin : Les intrus

Le 1er juillet : Eric Anim Variété française

Le 15 juillet :

Le 29 juillet : Tono and Friends

Le 12 août : Les Intrus

Le 26 août : Les Intrus Soirées Apéro-Concert en variété française, jazz en passant par le rock, et musiques actuelles.

Soirées Apéro-Concert en variété française, jazz en passant par le rock, et musiques actuelles.

Planches de charcuterie, fromages secs et blancs, glaces artisanales… à déguster sur place dans une ambiance conviviale.

saveursduterroir@hotmail.com
https://www.auxsaveursduterroirbeaujolais.com/

Planches de charcuterie, fromages secs et blancs, glaces artisanales… à déguster sur place dans une ambiance conviviale.

