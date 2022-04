SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR Mauges-sur-Loire, 2 juillet 2022, Mauges-sur-Loire. SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Quai de la Loire Mauges-sur-Loire

2022-07-02 – 2022-07-02 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Quai de la Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 12.5 12.5 EUR Matthieu Perraud, vous propose des soirées thématiques à bord de sa toue de Loire “Vent d’Soulair”. Les soirées apéritives sont consacrées à la découverte de produits ligériens. Les plateaux apéritifs sont confectionnés par l’Epicerie de Marie à Saint-Florent-le-Vieil. Vous dégusterez également des rillettes de poissons issus de la pêche de Matthieu Perraud et des vins du domaine Les Vignes de l’Alma à Saint-Florent-le-Vieil. Le bateau Vent d’Soulair vous propose des soirées apéritives d’1h30 tous les mercredis et samedis soir des mois de juillet et août, sur réservation. Matthieu Perraud, vous propose des soirées thématiques à bord de sa toue de Loire “Vent d’Soulair”. Les soirées apéritives sont consacrées à la découverte de produits ligériens. Les plateaux apéritifs sont confectionnés par l’Epicerie de Marie à Saint-Florent-le-Vieil. Vous dégusterez également des rillettes de poissons issus de la pêche de Matthieu Perraud et des vins du domaine Les Vignes de l’Alma à Saint-Florent-le-Vieil. SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Quai de la Loire Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Quai de la Loire Ville Mauges-sur-Loire lieuville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Quai de la Loire Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR Mauges-sur-Loire 2022-07-02 was last modified: by SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 2 juillet 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire