Lot-et-Garonne

Soirée apéritive à quai Castelmoron-sur-Lot, 5 août 2021, Castelmoron-sur-Lot. Soirée apéritive à quai Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot

2021-08-05 – 2021-08-05 Port Lalande Embarcadère

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot Cet été, l’équipe des Croisières du Lot vous propose de profiter d’une soirée apéritive et découverte des produits locaux.

A quai, commandez votre assiette de charcuterie ou de fromage venant de producteurs locaux, découvrez des bières artisanales, et profitez d’un moment 100% détente au bord de l’eau.

Réservation conseillée. Croisières du Lot

Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-15

