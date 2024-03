Soirée apéritif artistique Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau, vendredi 29 mars 2024.

L’hôtel des vallées vous ouvre ses portes ! Magnifique lieu, emprunt d’histoire, de culture habité par des hôtes généreux qui vous accueillent le temps d’une soirée.

Au programme découverte du lieu, de ses hôtes, de leur projet autour d’un Voyage Artistique né des envies, compétences et opportunités.

Coordonné par l’espace de vie sociale « semer-tisser » et guidé par l’artiste Natacha Sansoz.

Apéritif artistique musical ! Venez profiter d’un bon moment en famille, couple ou solo autour de quelques boissons et nourriture appétissante. Les rencontres et les cultures des différents pays traversés, tentent de composer les contours d’une Europe dont on peine à écrire un histoire commune.

Auberge espagnole possible.

Repas sur réservation. 2 2 EUR.

Route des Thermes Aux rencontres des vallées

Lurbe-Saint-Christau 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine madeinbearn@ecomail-asso.com

