Soirée Antillaise Ordonnac Ordonnac

Soirée Antillaise Ordonnac, 7 mai 2022, Ordonnac. Soirée Antillaise Ordonnac

2022-05-07 – 2022-05-07

Ordonnac 33340 Ordonnac 18 EUR L’Association de Parents d’Elèves RPI de St Yzans organise sa soirée dansante sur le thème des Antilles.

Au menu :

Apéritif

Colombo de porc

Tarte aux pommes

Café

Il est demandé aux participants d’amener leurs couverts.

Les bénéfices de cette soirée serviront à financer du matériel pédagogique et des sorties scolaires.

Ordonnac

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

