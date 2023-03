Soirée antillaise de l’Union Sportive Lévignac St Colombe Duras Lévignac-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne 8 8 EUR Le club de Basket vous propose une soirée sous le signe des cocotiers ! À partir de 19h30 au complexe sportif de Lévignac.

Réservations avant le 5 avril

Amenez vos couverts. +33 6 03 78 68 03 Union Sportive Lévignac St Colombe Duras USLSCD

