Soirée anniversaire du mariage pour toutes et tous La Mairie du 12e, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 18h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Cette année, nous célébrons les 10 ans du mariage pour toutes et tous ! La Mairie du 12e a le plaisir d’inviter les habitants et habitantes de l’arrondissement à une soirée militante et festive qui se tiendra le 25 mai 2023 à la Mairie du 12e en salle des fêtes.

Quand ? Le 25 mai 2023 de 18h30 à 22h

Où ? En salle des fêtes de la mairie du 12e

Entrée libre et gratuite, pour plus d’informations par mail, inscription ici !



Cette loi vous a permis de vous marier à la Mairie du 12e ? La Mairie vous réserve une surprise durant cette soirée ! Envoyez un mail à mairie12@paris.fr PS : ramenez vos livrets de famille !

LE MOT DE LA MAIRE, EMMANUELLE PIERRE-MARIE

« A la Mairie du 12e, nous défendons les valeurs d’égalité, de respect et de tolérance qui sont au cœur de mon engagement politique. Malheureusement, ces valeurs sont encore trop souvent bafouées lorsque l’on parle des droits des personnes LGBTQIA+.Je suis convaincue que notre société ne pourra être pleinement égalitaire et juste que lorsque chacun et chacune, quels que soient son orientation sexuelle, son genre ou son identité, pourra vivre librement et sereinement. C’est pourquoi je soutiens sans réserve le mariage pour tous·tes, qui permet à tous les couples de s’engager, sur un principe d’égalité. Nous devons poursuivre cette lutte pour une égalité réelle des droits qui y sont associés.Je suis fière de défendre une vision de la société qui ne laisse personne de côté, qui célèbre la diversité et qui valorise l’amour sous toutes ses formes. J’espère que vous vous joindrez à nous dans cette lutte pour l’égalité et la célébration de liberté lors de notre soirée du 25 mai ! »

PROGRAMME

18h30 : Accueil du public

18h45 : Introduction de la Maire et des élu·es

18h55 : Prises de parole associatives en présence de l’association David et Jonathan, SOS Homophobie et Grey Pride.19h30 : Témoignages de marié·es

19h45 : Show de DragKing par la Kings Factory

20h30 : Moment festif : photomaton, prises de portraits, cocktail, cadeaux …

L’objectif de cet événement est de célébrer la victoire sociale qu’est le mariage pour toutes et tous, tout en rappelant qu’il reste encore beaucoup à faire pour l’égalité des droits entre toutes et tous.

Nous comptons sur votre présence pour faire de cet événement une réussite et pour continuer à avancer ensemble vers une société plus juste et plus égalitaire !

La Mairie du 12e 130 avenue Dausmenil 75012 Paris

La Mairie du 12e