SOIREE ANNIVERSAIRE des 8 ans du refuge-centre de soins Suzi Handicap Animal

2022-06-25 – 2022-06-25

SUZI HANDICAP Sauvetage des animaux Handicapés nAssociation, refuge , centre de soins située dans l’ORNE en Basse Normandie Venez les rencontrer lors de cette belle soirée animé avec DJ / groupe de danse + boutique du refuge sur place! n Des animations sont au programme et certains de leurs anges seront présents , stand photos etc! nBILLET REPAS VEGETARIEN REPAS + DESSERT nGratuit pour les enfants de moins de 5 ans vous pouvez réserver votre place de suite sur HELLO ASSO ou par courrier à suzi handicap animal le fonteny 61210 MONTREUIL AU HOULME https://www.helloasso.com/…/soiree-8-ans-suzi-handicap… Invitez vos amis et partager au max

+33 6 64 72 21 55

