Soirée anniversaire des 50 ans de la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Fêtons ensemble les 50 ans de la bibliothèque Andrée Chedid. Les bibliothécaires vous proposent une soirée festive ouverte à tous, n’hésitez pas à sortir vos plus beaux habits « vintage » (pattes d’eph, chemises à fleur, robes bohèmes…).

Entrée libre

Dès 18h, les bibliothécaires vous proposent un défilé Seventies au cœur des collections, ambiance. Après le défilé, partageons un moment convivial autour de petits fours et autres délices printaniers. Puis la musique prendra le pas avec Jim Funnell et ses musiciens pour un concert de jazz aux accents asiatiques et africains. La soirée sera longue et une surprise vous attend après le concert.

On vous attend nombreux !

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015

Contact : +33145776340 bibliotheuqe.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

