La rédaction vous invite au Social Bar pour fêter dignement 10 années d’existence de Rue89 Strasbourg. Bières et bons sons au programme. ?

Entrée libre.

La fête au Social Bar avec deux DJ du collectif Wom.X qui vont poser leurs sons de 20h à minuit. Social Bar 69 rue du faubourg-de-pierre, strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

