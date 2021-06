Erquinghem-le-Sec Domicile Florian Erquinghem-le-Sec, Nord Soirée anniv Flo ! Domicile Florian Erquinghem-le-Sec Catégories d’évènement: Erquinghem-le-Sec

Nord

Soirée anniv Flo ! Domicile Florian, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Erquinghem-le-Sec. Soirée anniv Flo !

Domicile Florian, le vendredi 2 juillet à 17:00 Invitées: Sophie, Léo, Gabriel, Suzanne, Juliette, Alix

– Domicile Florian 144 Allée de la source Erquinghem le sec Erquinghem-le-Sec Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T17:00:00 2021-07-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Erquinghem-le-Sec, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Domicile Florian Adresse 144 Allée de la source Erquinghem le sec Ville Erquinghem-le-Sec lieuville Domicile Florian Erquinghem-le-Sec