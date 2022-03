Soirée années tubes : 80 – 90… Kogenheim, 7 mai 2022, Kogenheim.

Soirée années tubes : 80 – 90… Kogenheim

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07

Kogenheim Bas-Rhin Kogenheim

EUR Voici une nouvelle soirée de folie et toujours animée par l’excellent DJ Fred.

Cette 6ème édition se déroulera pour la première fois au Centre Sportif avec toujours la possibilité de se restaurer grâce entre autres aux pizzas et tartes flambées du Fourmet.

Alors n’attendez pas et réservez dès à présent vos préventes aux points suivants :

¿¿ Pressing Orchidée Intermarché à Benfeld

¿¿ Proxi de Kogenheim

¿¿ Club House de Kogenheim

Pour que la fête soit encore plus folle, n’oubliez pas de ressortir vos costumes « vintage »

Soirée des années tubes animé par DJ Fred. Petite restauration sur place.

+33 6 08 99 56 06

Kogenheim

