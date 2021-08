Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Soirée Années Folles Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay Swing Champagne Charleston La résidence Domitys ” le chateau des plans ” organise une soirée années folles le mardi 24 août à partir de 19h. Animée par Jean-Michel Guénichot Tarifs: Résidents: 15.90 euros

Non résidents : 19.90 euros.

L’apéritif sera offert. Réservations obligatoires avant le jeudi 19 août.

Contact: residence Domitys 11 rue de Brossard 79200 Parthenay

05 49 71 32 00

