Soirée années 90 Aix-en-Provence, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Soirée années 90 2021-07-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-24 23:00:00 23:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Venez retrouver les plus grands hits d’il y a 30 ans. Les Spice Girls, Britney Spears, Dr Alban ou encore Coolio avec Gangster Paradise !

Et pour profiter de cette soirée, on vous propose une belle pinte de Mistral pour accompagner vos chants (et oublier ce dur retour en d’il y a 30 ans…).

Baby Baby one more time!

De plus, ce samedi, c’est samedi gourmand ! Arrêt au Stand sera à la brasserie dès 19h pour vous proposer de délicieux plats préparés par un chef étoilé.

event@aquaemaltae.com +33 9 72 88 37 91 https://www.aquaemaltae.com/2021/programme-des-evenements-aquae-maltae/

