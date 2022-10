Soirée années 80s Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Soirée années 80s Sens, 22 octobre 2022, Sens. Soirée années 80s

22 Rue des Longues Raies La Soucoupe Sens Yonne La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies

2022-10-22 – 2022-10-22

La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies

Sens

Yonne La Soucoupe vous propose une grande soirée sur le thème des années 80 ! Ressortez votre veste à épaulettes ou votre jogging fluo et déhanchez-vous au rythme des hits des années 80. Soirée animée par DJ Oliv. Réservation au 06 44 06 85 68 https://la-soucoupe-le-cilaos-sens.eatbu.com/?lang=fr La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies Sens

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Sens Yonne La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies Ville Sens lieuville La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Soirée années 80s Sens 2022-10-22 was last modified: by Soirée années 80s Sens Sens 22 octobre 2022 22 Rue des Longues Raies La Soucoupe Sens Yonne sens Yonne

Sens Yonne