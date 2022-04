SOIREE ANNEES 80 Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer

SOIREE ANNEES 80 Xonrupt-Longemer, 29 avril 2022, Xonrupt-Longemer. SOIREE ANNEES 80 La Clairière 2118 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer

2022-04-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-29 La Clairière 2118 Route de Retournemer

Xonrupt-Longemer Vosges Places disponibles sous réservation. +33 9 70 35 63 67 https://www.la-clairiere-88.fr/evenement.php La Clairière 2118 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Autres Lieu Xonrupt-Longemer Adresse La Clairière 2118 Route de Retournemer Ville Xonrupt-Longemer lieuville La Clairière 2118 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer Departement Vosges

Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/xonrupt-longemer/

SOIREE ANNEES 80 Xonrupt-Longemer 2022-04-29 was last modified: by SOIREE ANNEES 80 Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer 29 avril 2022 Vosges Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer Vosges