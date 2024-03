Soirée Années 80 Salle polyvalente Tourouvre au Perche, samedi 6 avril 2024.

Soirée Années 80 Salle polyvalente Tourouvre au Perche Orne

Plongez dans une nuit de folie où la musique rencontre la magie ! Rejoignez nous pour une soirée inoubliable animée par le talentueux DJ Philippe. Ne ratez pas cette explosion de lumière et de son qui promet de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Inscrivez vous maintenant et laissez vous emporter par le rythme ! »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Salle polyvalente Rue du Général de Gaulle

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

L’événement Soirée Années 80 Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Touisme des Hauts du Perche