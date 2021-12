Labège Salle des fêtes - Labège Haute-Garonne, Labège Soirée années 80 Salle des fêtes – Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Soirée années 80 Salle des fêtes – Labège, 5 février 2022, Labège. Soirée années 80

Salle des fêtes – Labège, le samedi 5 février 2022 à 21:00

Soirée « Années 80 » animée par le « DJ Léo » qui proposera un panel de musiques. Le mot d’ordre sera la fête ! Restauration sur place afin d’en profiter plus longtemps.

sur inscription

Soirée « Années 80 » animée par le « DJ Léo » qui proposera un panel de musiques. Salle des fêtes – Labège rue de la croix rose labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T21:00:00 2022-02-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Salle des fêtes - Labège Adresse rue de la croix rose labège Ville Labège lieuville Salle des fêtes - Labège Labège