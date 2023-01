Soirée années 80 Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’Évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Soirée années 80 Saint-Martin-Longueau, 4 février 2023, Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau. Soirée années 80 Rue Hyacinthe Clozier Saint-Martin-Longueau Oise

2023-02-04 – 2023-02-04 Saint-Martin-Longueau

Oise Saint-Martin-Longueau 30 30 Profitez d’une soirée des années 80 avec un repas dansant.

Au menu :

– 1 apéritif ( kir breton ou soft )

– Couscous 3 viandes

– 1 dessert Profitez d’une soirée des années 80 avec un repas dansant.

Au menu :

– 1 apéritif ( kir breton ou soft )

– Couscous 3 viandes

– 1 dessert +33 6 24 25 23 55 Saint-Martin-Longueau

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Saint-Martin-Longueau Autres Lieu Saint-Martin-Longueau Adresse Rue Hyacinthe Clozier Saint-Martin-Longueau Oise Ville Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau lieuville Saint-Martin-Longueau Departement Oise

Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-longueau-saint-martin-longueau/

Soirée années 80 Saint-Martin-Longueau 2023-02-04 was last modified: by Soirée années 80 Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau 4 février 2023 Oise Rue Hyacinthe Clozier Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau, Oise

Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise