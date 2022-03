soirée Années 80 Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d'Esteuil Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-d'Esteuil

soirée Années 80 Saint-Germain-d’Esteuil, 30 avril 2022, Saint-Germain-d'Esteuil. soirée Années 80 Saint-Germain-d’Esteuil

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde 25 EUR Le comité des fêtes vous convie à sa soirée dansante sur le thème des Années 80. N’hésitez pas à venir costumés.

La soirée sera animée par Mika Animation.

Au menu :

Apéritif

Salade Médocaine

Cassoulet maison

Fromage

Profiterole

