Soirée années 80 La Fabrique Ludique Roquefort, samedi 24 février 2024.

Soirée années 80 La Fabrique Ludique Roquefort Landes

Ressortez jeans déchirés, leggings avec des motifs de léopard ou de zèbre, jupes, shorts courts, vestes en cuir noir, rouge ou rose, mais également vestes en jean et en route à bord de votre TARDIS pour une soirée en immersion dans les années 80 !

Ressortez jeans déchirés, leggings avec des motifs de léopard ou de zèbre, jupes, shorts courts, vestes en cuir noir, rouge ou rose, mais également vestes en jean et en route à bord de votre TARDIS pour une soirée en immersion dans les années 80 !

Le plein de nostalgie pour certains et une véritable découverte pour les plus jeunes ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

La Fabrique Ludique 490 Avenue Gaston Lescouzères

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@lafabriqueludique.fr

L’événement Soirée années 80 Roquefort a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Landes d’Armagnac