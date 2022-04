Soirée années 80 Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart

Soirée années 80 Rochechouart Rochechouart, 22 avril 2022, RochechouartRochechouart. Soirée années 80 1 Pl. Pontville Rochechouart Rochechouart

2022-04-22 – 2022-04-22

Rochechouart Haute-Vienne 1 Pl. Pontville Haute-Vienne Rochechouart A partir de 19h. Sur réservation uniquement. Tarifs : 14€. Avec burger, pizza ou fish and chips avec un demi au choix, animation et une ambiance assurée. L’Orée des Vallées organise une soirée année 80. A partir de 19h. Sur réservation uniquement. Tarifs : 14€. Avec burger, pizza ou fish and chips avec un demi au choix, animation et une ambiance assurée. 1 Pl. Pontville Rochechouart Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Rochechouart Adresse 1 Pl. Pontville Ville RochechouartRochechouart lieuville 1 Pl. Pontville Rochechouart Rochechouart Departement Haute-Vienne

Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouartrochechouart/

Soirée années 80 Rochechouart Rochechouart 2022-04-22 was last modified: by Soirée années 80 Rochechouart Rochechouart Rochechouart Rochechouart 22 avril 2022 Haute-Vienne Rochechouart

RochechouartRochechouart Haute-Vienne