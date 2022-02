SOIRÉE ANNÉES 80 REPAS DANSANT Nomexy Nomexy Catégories d’évènement: Nomexy

Nomexy Vosges Nomexy 25 EUR L’association Classic Auto 88 organise comme chaque année une soirée spéciales années 80.

Au programme :

-Repas dansant

-Animations et DJ

-Tirage au sort de notre tombola, un ancien cyclomoteur à gagner Motobécane 51V 3€ le ticket. Nous vous donnons RDV le 12 novembre 2022 à 19h jusqu’à 4h du matin.

Réservation obligatoire, jusqu’au 31 octobre 2022 nous pouvons organiser des tables pour les groupes. Adulte 25€. Enfant de moins de 10 ans 12€. Gratuit pour les enfant de moins de 3 ans.

Accès pour les personnes à mobilité réduite. +33 6 76 37 84 74 https://classicauto88.fr/ Alexandre MANGIN

