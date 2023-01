Soirée années 80 Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Indre

Soirée années 80 Pouligny-Saint-Pierre, 4 février 2023

2023-02-04 19:00:00

Indre Pouligny-Saint-Pierre 8 EUR Soirée années 80 animée par un DJ, organisée par l’association de l’école « AAEP ». Repas préparé par « du soleil dans la cuisine ». Pour ceux qui n’aiment pas la tartiflette, un autre plat vous sera proposé. Merci de le préciser lors de votre réservation. Boissons non comprises. Possibilité de réserver des tables en famille ou entre amis. réservation jusqu’au 25 janvier 2023. Soirée années 80. +33 6 72 59 19 18 AAEP Pouligny

