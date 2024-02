SOIRÉE ANNÉES 80 Plombières-les-Bains, vendredi 12 avril 2024.

SOIRÉE ANNÉES 80 Plombières-les-Bains Vosges

Vendredi

Plongez dans la nostalgie des années 80 lors d’un dîner dansant avec l’orchestre Studio 5 .

Revivez les années folles de l’époque Disco, des coupes de cheveux extravagantes et des tubes iconiques qui ont marqué toute une génération. Ce spectacle vous emmènera dans un voyage musical à travers les tubes les plus mémorables des années 80.

Menu à 49 € / pers (boissons comprises) dont 5 € de crédits jeu* offerts

Détail du menu sur notre site https://casino-plombieres.partouche.com/agenda/7500/soiree-annees-80

Rejoignez-nous pour une soirée de nostalgie, de musique et de danse !!!

Réservez votre table au 03 29 30 00 21.

Règlement à nous faire parvenir pour le vendredi 5 avril 2024 au plus tard.

Boissons un apéritif, 1/4 de vin par personne, 1/2 bouteille d’eau ou gazeuse, un café ou thé.

MENU PRIX NETS. Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Entrée en salle des jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 appel non surtaxé)Adultes

49 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12 23:59:00



L’événement SOIRÉE ANNÉES 80 Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-01 par OT REMIREMONT