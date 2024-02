Soirée années 80 Le Bonhomme, samedi 24 février 2024.

Soirée années 80 Le Bonhomme Haut-Rhin

Replongez vous dans l’ambiance des années 80 et enflammez la piste pendant toute la nuit. Soirée dansante, buvette et petite restauration.

L’entrée est offerte aux personnes venant déguisées ! EUR.

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-25 02:00:00

59 Rue du 3E Spahis Algériens

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est cdfbonhomme@gmail.com

