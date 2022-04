Soirée années 80 jusqu’à maintenant

Soirée années 80 jusqu’à maintenant, 30 avril 2022, . Soirée années 80 jusqu’à maintenant

2022-04-30 22:00:00 22:00:00 – 2022-04-30 Samedi 30 avril à partir de 22h00 à Lèves, au 6711 (33 rue de Josaphat) : soirée années 80 jusqu’à maintenant. Soirée animée par DJ Fred. Entrée 15 €, avec consommation et vestiaire inclus. Samedi 30 avril à partir de 22h00 à Lèves, au 6711 (33 rue de Josaphat) : soirée années 80 jusqu’à maintenant. Soirée animée par DJ Fred. Entrée 15 €, avec consommation et vestiaire inclus. radio intensité dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville