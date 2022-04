SOIRÉE ANNÉES 80 Hommarting Hommarting Catégories d’évènement: 57405

SOIRÉE ANNÉES 80 salle polyvalente rue des Tilleuls Hommarting

2022-05-07 19:30:00 – 23:59:00

Hommarting 57405 Hommarting Soirée années 80, samedi 7 mai 2022, à partir de 19h30, à la salle polyvalente de Hommarting. Animation par DJ Steph. Au menu : choucroute, émincé de volaille, fromage et dessert. Tarif adulte : 20 € – Tarif 3-10 ans : 12 €. Uniquement sur réservations au 06 45 15 23 78 avant le 1er mai. +33 6 45 15 23 78 salle polyvalente rue des Tilleuls Hommarting

