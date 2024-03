Soirée années 80 Salle Polyvalente Corseul, samedi 16 mars 2024.

Soirée années 80 Salle Polyvalente Corseul Côtes-d’Armor

Préparez vos plus belles tenues flashy et rejoignez-nous à la salle polyvalente de Corseul!

Ambiance assurée avec DJ Damien ANIM22! Et nouveauté cette année repas Food Truck avec Bi Goût Dèn Food ! Au menu, de délicieuses galettes et crêpes!

Inscription jusqu’au 4 mars. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Salle Polyvalente Rue César Mulon

Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne alfepcorseul@outlook.fr

L’événement Soirée années 80 Corseul a été mis à jour le 2024-02-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme