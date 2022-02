Soirée années 80 Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Soirée années 80 Cissac-Médoc, 19 mars 2022, Cissac-Médoc.

2022-03-19 – 2022-03-19

Cissac-Médoc Gironde EUR 23 La société des fêtes de Cissac vous convie à sa soirée Années 80 à la salle des fêtes, en compagnie de votre animateur Benoit.

Le repas est inclus. Le paiement est demandé à l’inscription.

+33 6 34 51 87 62

Cissac-Médoc

