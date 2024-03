SOIRÉE ANNÉES 80 Châtel-sur-Moselle, samedi 13 avril 2024.

C’est la fête à la forteresse de Châtel-sur-Moselle ! Que vous veniez sans bagage comme échoué d’un naufrage ou bien que vous soyez égarés dans la vallée infernale (sans pour autant vous appeler Bob Morane), notre rythme vous entrainera jusqu’au bout de la nuit car, confidence pour confidence, nous sommes les démons de minuit !

Venez danser avec nous sur les musiques des années 80 le samedi 13 avril à 21h00. Sortez votre plus belle veste en jean, chantez, chantez et mettez vos baskets !

Enflammez le dancefloor !

Au programme Musique, dance, blindtest, quizz et plein d’autres ! De quoi s’amuser toute la nuit !

Une buvette ainsi que des en-cas seront à disposition.

Tout cela en partenariat avec Libr’Action.

À très vite !Adultes

10 EUR.

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

8 Rue des Capucins

Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est

