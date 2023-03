SOIRÉE ANNÉES 80 Centre de Polyactivité Cornimont Cornimont Catégories d’Évènement: Cornimont

Vosges Cornimont 25 EUR SOIRÉE ANNÉES 80 ! Pensez à réserver votre table pour une superbe soirée ! Réservations possibles par téléphone. Buvette sur place. Paiement par carte bancaire également possible sur place. +33 6 29 38 01 99 Centre de Polyactivité 14 Rue des Grands Meix Cornimont

