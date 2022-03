Soirée Années 80 Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Catégories d’évènement: Blaignan-Prignac

Gironde

Soirée Années 80 Blaignan-Prignac, 2 avril 2022, Blaignan-Prignac. Soirée Années 80 Blaignan-Prignac

2022-04-02 – 2022-04-02

Blaignan-Prignac Gironde Blaignan-Prignac EUR 25 Le foyer rural vous convie à son repas dansant sur le thème des Années 80.

Au menu :

Coupe apéritive et ses amuses bouches

Couscous

Fromage

Tarte aux pommes

Café

1 verre de vin offert.

La soirée sera animée par Jacky.

Sur réservation. Clôture des inscriptions le 26.03. Paiement à la réservation, à déposer au bureau de la mairie ou dans la boîte aux lettres. Le foyer rural vous convie à son repas dansant sur le thème des Années 80.

Au menu :

Coupe apéritive et ses amuses bouches

Couscous

Fromage

Tarte aux pommes

Café

1 verre de vin offert.

La soirée sera animée par Jacky.

Sur réservation. Clôture des inscriptions le 26.03. Paiement à la réservation, à déposer au bureau de la mairie ou dans la boîte aux lettres. Le foyer rural vous convie à son repas dansant sur le thème des Années 80.

Au menu :

Coupe apéritive et ses amuses bouches

Couscous

Fromage

Tarte aux pommes

Café

1 verre de vin offert.

La soirée sera animée par Jacky.

Sur réservation. Clôture des inscriptions le 26.03. Paiement à la réservation, à déposer au bureau de la mairie ou dans la boîte aux lettres. Foyer rural Blaignan-Prignac

Blaignan-Prignac

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Blaignan-Prignac, Gironde Autres Lieu Blaignan-Prignac Adresse Ville Blaignan-Prignac lieuville Blaignan-Prignac Departement Gironde

Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaignan-prignac/

Soirée Années 80 Blaignan-Prignac 2022-04-02 was last modified: by Soirée Années 80 Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac 2 avril 2022 Blaignan-Prignac Gironde

Blaignan-Prignac Gironde