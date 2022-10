SOIRÉE ANNÉES 80 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

SOIRÉE ANNÉES 80 Bar-le-Duc, 5 novembre 2022, Bar-le-Duc. SOIRÉE ANNÉES 80

1 Place Sainte-Catherine Salle DUMAS Bar-le-Duc Meuse Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine

2022-11-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-05

Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine

Bar-le-Duc

Meuse 15 EUR Soirée années 80. Avec Christopher MUEL et ses danseuses.

1 boisson offerte, buvette et petite restauration possible sur place (payant).

Réservations obligatoires avant le 28/10/2022.

Organisée par le Comité d’Animation et de Gestion (CAG) du Centre Socioculturel de la Côte. +33 3 29 45 20 56 http://cscbarleduc.centres-sociaux.fr/ Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Bar-le-Duc Meuse Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Ville Bar-le-Duc lieuville Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

SOIRÉE ANNÉES 80 Bar-le-Duc 2022-11-05 was last modified: by SOIRÉE ANNÉES 80 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 5 novembre 2022 1 Place Sainte-Catherine - Salle Dumas Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc Meuse