Soirée Années 80 au Gallanai Gaillan-en-Médoc, 9 avril 2022, Gaillan-en-Médoc.

Soirée Années 80 au Gallanai Restaurant le Gallanai 4 route de Soulac Gaillan-en-Médoc

2022-04-09 – 2022-04-09 Restaurant le Gallanai 4 route de Soulac

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc

EUR 39 Le restaurant le Gallanai organise une soirée dansante sur le thème des Années 80.

Au menu :

.Kir pêche et amuse-bouches feuilletés

.Salade landaise et son médaillon de foie gras de canard

.Cuisse de canard confite, pommes sarladaises aux girolles

.Tranche de Brie et confiture de cerises noires

.Nougat glacé sur coulis de fruits rouges

.Café et son chocolat

Soirée animée par Fabio.

Sur réservation.

Le restaurant le Gallanai organise une soirée dansante sur le thème des Années 80.

Au menu :

.Kir pêche et amuse-bouches feuilletés

.Salade landaise et son médaillon de foie gras de canard

.Cuisse de canard confite, pommes sarladaises aux girolles

.Tranche de Brie et confiture de cerises noires

.Nougat glacé sur coulis de fruits rouges

.Café et son chocolat

Soirée animée par Fabio.

Sur réservation.

+33 5 56 09 31 48

Le restaurant le Gallanai organise une soirée dansante sur le thème des Années 80.

Au menu :

.Kir pêche et amuse-bouches feuilletés

.Salade landaise et son médaillon de foie gras de canard

.Cuisse de canard confite, pommes sarladaises aux girolles

.Tranche de Brie et confiture de cerises noires

.Nougat glacé sur coulis de fruits rouges

.Café et son chocolat

Soirée animée par Fabio.

Sur réservation.

Restaurant le Gaillanai

Restaurant le Gallanai 4 route de Soulac Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-21 par