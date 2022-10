Soirée années 80 au Clan P

Soirée années 80 au Clan P, 14 octobre 2022, . Soirée années 80 au Clan P



2022-10-14 19:00:00 – 2022-10-14 01:00:00 Une soirée années 80 animé par Jean-Philippe Buffière

Vous pourrez vous restaurer avec le Food Truck Né-Ti Burger qui sera présent pour l’occasion avec ses multiples burgers et tacos Une soirée années 80 animé par Jean-Philippe Buffière

Vous pourrez vous restaurer avec le Food Truck Né-Ti Burger qui sera présent pour l’occasion avec ses multiples burgers et tacos clan P dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville