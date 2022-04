SOIRÉE ANNÉES 80 – ANNULÉE Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor Catégories d’évènement: Moselle

Nousseviller-Saint-Nabor

SOIRÉE ANNÉES 80 – ANNULÉE Nousseviller-Saint-Nabor, 23 avril 2022, Nousseviller-Saint-Nabor. SOIRÉE ANNÉES 80 – ANNULÉE Nousseviller-Saint-Nabor

2022-04-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-23

Nousseviller-Saint-Nabor Moselle Nousseviller-Saint-Nabor 35 EUR organisée par l’U.S.C.N.C. et animée par DJ CHRIS à la salle polyvalente. Formule “buffet et boissons à volonté ” à 35€. Informations en mairie au 03.87.02.50.45.

Vente de ticket s’effectuera par les membres des différentes sections de l’union sportive du 04 au 08 avril. Vente publique le samedi 09 avril de 14h à 16h au Stade Francis Scheck (limite de 10 tickets par personne) +33 3 87 02 50 45 Nousseviller-Saint-Nabor

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nousseviller-Saint-Nabor Autres Lieu Nousseviller-Saint-Nabor Adresse Ville Nousseviller-Saint-Nabor lieuville Nousseviller-Saint-Nabor Departement Moselle

Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nousseviller-saint-nabor/

SOIRÉE ANNÉES 80 – ANNULÉE Nousseviller-Saint-Nabor 2022-04-23 was last modified: by SOIRÉE ANNÉES 80 – ANNULÉE Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor 23 avril 2022 Moselle Nousseviller-Saint-Nabor

Nousseviller-Saint-Nabor Moselle