2023-01-14 19:30:00 – 2023-01-14 02:00:00

Finistère Locmaria-Plouzané Venez vous éclater sur les tubes des années 80 à nos jours !

Nous vous proposons une soirée avec ambiance assurée pour 38€ par personne tout compris : apéritif offert + toasts, entrée, plat, dessert, boissons, café.

Uniquement sur réservation.

Vous pouvez nous contacter au 02.98.48.55.64 pour plus d’information ou pour réserver votre table.

N’hésitez pas, vous ne le regretterez pas !

A bientôt !! le.breizh.izel@gmail.com +33 2 98 48 55 64 https://www.facebook.com/breizh.izel29280/ Le Breizh Izel 1 rue de l’Arvor Locmaria-Plouzané

