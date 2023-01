Soirée Années 80′ 90′ Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Soirée Années 80′ 90′ Place Osburg salle des 3 ponts Velars-sur-Ouche Côte-d'Or

2023-02-18 20:00:00 – 2023-02-18 02:00:00

Côte-d’Or EUR 9 9 Le Foyer Rural de Velars organise une soirée dansante sur le thème des années 80′ et 90′.

Réservation obligatoire.

Restauration rapide sur place.

Places limitées. Il est interdit d'emmener ses boissons ou repas venant de l'extérieur.

