SOIRÉE ANNÉES 80/90 Breistroff-la-Grande, samedi 13 avril 2024.

SOIRÉE ANNÉES 80/90 Breistroff-la-Grande Moselle

Samedi

L’APE vous invite à une soirée inoubliable placée sous le signe des années 80 et 90, ambiance assurée !

Sortez vos plus belles tenues pour vous déhancher sur le dancefloor et chantez à tue-tête grâce au karaoké.

Un photobooth vous permettra de capturer vos meilleurs moments.

Un buffet froid et des boissons seront aussi de la partie.

Réservation obligatoire, lien sur leur page Facebook.Tout public

9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

14 Route de Thionville

Breistroff-la-Grande 57570 Moselle Grand Est

L’événement SOIRÉE ANNÉES 80/90 Breistroff-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS