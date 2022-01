Soirée années 70-80-90 Centre culturel Paul André Lequimme Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

Centre culturel Paul André Lequimme, le samedi 5 février à 20:00

C’est une soirée sensationnelle qui vous attend : de Christian Delagrange et ses tubes « Rosetta » et « Petite Fille », en passant par Jean-Pierre Mader et son classique « Macumba », vous pourrez également redécouvrir Lââm la célèbre chanteuse de « Danse avec les stars » qui interprétera « Petite Soeur » et « Je veux chanter pour ceux ». Tout public. Durée : 2h15 min Un passe sanitaire valide avec QR code est exigé pour assister à ce concert.

Tarifs : 18€ Normal / 14€ Réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) / 6€ Enfant de moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:00:00 2022-02-05T22:30:00

