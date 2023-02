Soirée année 80 Salle Le Cristal Plouénan Catégories d’Évènement: Finistère

Plouénan

Soirée année 80 Salle Le Cristal, 18 février 2023, Plouénan . Soirée année 80 5 rue du Prat Per Salle Le Cristal Plouénan Finistere Salle Le Cristal 5 rue du Prat Per

2023-02-18 19:00:00 – 2023-02-19

Salle Le Cristal 5 rue du Prat Per

Plouénan

Finistere Organisée par le comité des fêtes de Plouénan et animée par Lio animation.

Repas sur réservation avant le 12 février.

Menu : apéritif, tartiflette/salade, Panna Cotto, café. Salle Le Cristal 5 rue du Prat Per Plouénan

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouénan Autres Lieu Plouénan Adresse Plouénan Finistere Salle Le Cristal 5 rue du Prat Per Ville Plouénan lieuville Salle Le Cristal 5 rue du Prat Per Plouénan Departement Finistere

Plouénan Plouénan Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouenan /

Soirée année 80 Salle Le Cristal 2023-02-18 was last modified: by Soirée année 80 Salle Le Cristal Plouénan 18 février 2023 5 rue du Prat Per Salle Le Cristal Plouénan Finistere finistère Salle Le Cristal Plouénan

Plouénan Finistere