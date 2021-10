Hodeng-au-Bosc Hodeng-au-Bosc Hodeng-au-Bosc, Seine-Maritime Soirée année 80 Hodeng-au-Bosc Hodeng-au-Bosc Catégories d’évènement: Hodeng-au-Bosc

Seine-Maritime

Soirée année 80 2021-10-16 19:30:00

Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime Hodeng-au-Bosc L’association APE les étincelles organise une soirée années 80.

A partir de 19h30 – Salle des fêtes de Guimerville – Animée par DJ TOFF

Au menu : tartiflette ou assiette de charcuterie / flan ou tarte citron meringué

1 kir offert pour les personnes déguisées

Tarifs : 12€/Adulte – 5€/Enfant (-12 ans)

Réservation et paiement avant le 20 septembre

