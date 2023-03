SOIRÉE ANNÉE 80-90 POUR BENJAMIN Salle Europa Hettange-Grande Catégories d’Évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle L’association Ma Main vous invite à sa soirée dansante spéciale années 80-90, organisée en l’honneur du petit Benjamin, 8 ans, atteint d’un handicap moteur et sensoriel. Tous les profits seront entièrement utilisés pour améliorer sa qualité de vie.

Au menu : paella, accompagné d’apéritif, sangria, fromage, salade et glace, le tout sous les plus beaux airs de disco, comme à la grande époque !

Réservation via le lien helloasso ou par téléphone. associationmamain@gmail.com +33 6 47 86 44 88 https://www.facebook.com/AssoMaMain/ Salle Europa Place René Medernach Hettange-Grande

