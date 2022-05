Soirée animée par Franck Séguy à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Soirée animée par Franck Séguy à Aumale Aumale, 20 mai 2022, Aumale. Soirée animée par Franck Séguy à Aumale Aumale

2022-05-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-20

Aumale Seine-Maritime Aumale Votre crêperie en partenariat avec Franck Séguy, musicien, vous proposent une soirée musicale et conviviale. Des airs de chansons d’au autre temps joués à l’accordéon

Menu à 17€ : pétillant normand / chili con carne et son accompagnement / tarte maison glace ou crêpe classique glace

Menu hors boissons

Réservations : 02 35 93 97 32 Votre crêperie en partenariat avec Franck Séguy, musicien, vous proposent une soirée musicale et conviviale. Des airs de chansons d’au autre temps joués à l’accordéon

Menu à 17€ : pétillant normand / chili con carne et son accompagnement / tarte… +33 2 35 93 97 32 Votre crêperie en partenariat avec Franck Séguy, musicien, vous proposent une soirée musicale et conviviale. Des airs de chansons d’au autre temps joués à l’accordéon

Menu à 17€ : pétillant normand / chili con carne et son accompagnement / tarte maison glace ou crêpe classique glace

Menu hors boissons

Réservations : 02 35 93 97 32 Aumale

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Ville Aumale lieuville Aumale Departement Seine-Maritime

Aumale Aumale Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Soirée animée par Franck Séguy à Aumale Aumale 2022-05-20 was last modified: by Soirée animée par Franck Séguy à Aumale Aumale Aumale 20 mai 2022 Aumale seine-maritime

Aumale Seine-Maritime