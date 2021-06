Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille, Yonne Soirée animée Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille Catégories d’évènement: Escolives-Sainte-Camille

Yonne

Soirée animée Escolives-Sainte-Camille, 26 juin 2021-26 juin 2021, Escolives-Sainte-Camille. Soirée animée 2021-06-26 17:00:00 – 2021-06-26 23:00:00

Escolives-Sainte-Camille Yonne EUR 10 10 L’association de médiation culturelle Les Oiseaux de Passage et la compagnie Kliope proposent une soirée animée. Au programme: du théâtre avec La tempête de William Shakespeare et Une vie formidable de Frank Capra, une animation musicale (Les perforés de la chansonnette) , un concert rock (Bivers Valley). Repas sur place. lesoiseauxdepassage89@gmail.com L’association de médiation culturelle Les Oiseaux de Passage et la compagnie Kliope proposent une soirée animée. Au programme: du théâtre avec La tempête de William Shakespeare et Une vie formidable de Frank Capra, une animation musicale (Les perforés de la chansonnette) , un concert rock (Bivers Valley). Repas sur place.

