2022-04-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-30 23:59:00 23:59:00

Coussac-Bonneval Haute-Vienne Coussac-Bonneval Au menu : kir, entrée, cochon à la broche, pommes de terre, légumes, dessert, café. (Traiteur “le Tonneau”) – 20€ /adulte. 10€/ enfant de moins de 12 ans. Sur inscription avant le 25 avril. Places limitées.

20h, salle polyvalente. L’équipe du comité des fêtes vous attend pour une soirée festive animée par Soirée animée par SGE musique des années 80 à nos jours. Au menu : kir, entrée, cochon à la broche, pommes de terre, légumes, dessert, café. (Traiteur “le Tonneau”) – 20€ /adulte. 10€/ enfant de moins de 12 ans. Sur inscription avant le 25 avril. Places limitées.

